Mæland med pekefinger til svenskehandlere og festarrangører

Justisminister Monica Mæland (H) kom med to tydelige oppfordringer på regjeringens koronapressekonferanse fredag.

– Den første er til de av dere som tenker å reise over grensen i helgen for å handle. Det er altså sånn at vi fortsatt anbefaler folk å unngå utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, det gjelder også reiser over grensen for å handle, sa hun.

Ministeren understreket at det ikke finnes noen grønne soner, men røde og gule, og hun ba folk tenke nøye gjennom risikoen man tar ved utenlandsreiser.

Mæland kom også med en oppfordring til dem som planlegger å arrangere eller delta på større fester eller sammenkomster denne helgen etter meldinger om fester og samlinger de siste ukene. Senest bunkerfesten i Oslo.

– Sånn vil vi ikke ha det. Vi kjenner alle smittevernreglene, og vi må lære oss at sånn kommer vi til å ha det over tid. Da må vi bruke sunn fornuft. Det går an å samles og ha det moro uten å sette andre i fare.

