Mæland: Om alle følger smittevernrådene, øker sjansen for at tiltak kan oppheves

Oppslutning om smittevernråd vil gjøre det enklere å løse opp flere av de strenge tiltakene raskere, sier justisminister Monica Mæland (H).

Hun mener nordmenn må være flinke til å ta vare på at man her til lands har klart å begrense smitten og understreket på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag at alle har et stort ansvar.

Før påske besluttet regjeringen at barnehager, 1. til 4. trinn og en del tjenester igjen skal få starte opp. Det betyr mer frihet, men også større ansvar, ifølge Mæland.

– Da er det viktig at enkeltpersoner har den riktige atferden og bidrar til å begrense smitte, sa hun.

Mæland sa videre at hun håper at flere tiltak kan løses opp gradvis hvis tallene tyder på at smitten i samfunnet er lavere.

– Følger man ikke smittevernrådene, øker risikoen for at vi må stramme inn igjen, fortsatte hun.

