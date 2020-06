Mæland om reiser: – Forstår at mange er utålmodige

Justisminister Monica Mæland (H) sier hun har stor forståelse for at mange er frustrert over at nye regler for reiser i Norden lar vente på seg.

– Jeg har stor forståelse for at dette er frustrerende og ikke alltid framstår som logisk. Vi skal åpne så raskt som mulig, men vi kan ikke åpne raskere enn det som er forsvarlig. Hvis vi mister kontrollen, risikerer vi å måtte stenge ned igjen, sa Mæland på fredagens pressekonferanse om koronasituasjonen. Justisministeren kom rett fra et ministermøte i EU der reiserestriksjoner var tema. Torsdag hadde hun møter om samme tema med norske næringslivsorganisasjoner. Regjeringen har inngått avtale med Danmark om fritidsreiser uten karanteneplikt og jobber for å få på plass lignende avtaler med de andre nordiske landene innen 15. juni. Samtidig er det åpnet for arbeidsreiser til og fra Danmark, Sverige og Finland. I fritiden gjelder imidlertid karanteneplikten. – Vi håper å kunne endre dette innen 15. juni, sier Mæland. Myndighetene har tidligere varslet at reiser til og fra nærliggende europeiske land skal vurderes innen 25. juli, mens Utenriksdepartementet skal komme med nye reiseråd 20. august. Mæland opplyste også at alle de 400 nye stillingene i politiet som ble opprettet i kjølvannet av koronakrisen, nå er besatt. (©NTB)

