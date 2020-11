Mæland vil ha nye regler for å håndtere korona i fengslene

For å redusere faren for smittespredning i fengsel foreslår justisminister Monica Mæland (H) blant annet at innsatte skal kunne nektes besøk.

– I et fengsel bor og arbeider mange under samme tak, og mange innsatte har helsemessige utfordringer. Vi må gi kriminalomsorgen de verktøyene den trenger for å kunne begrense smittespredning og håndtere de utfordringene som pandemien gir, sier Mæland i en pressemelding.

I tillegg til å nekte innsatte besøk, foreslår regjeringen at innsatte med koronasymptomer, eller som er i isolasjon eller karantene, skal kunne utelukkes fra fellesskap med andre innsatte.

Videre foreslår regjeringen at kriminalomsorgen kan bestemme at en domfelt for en periode skal gjennomføre straffen sin utenfor fengsel, i hovedsak med fotlenke, at kriminalomsorgen kan nekte permisjon eller frigang dersom dette antas å medføre smittefare.

(©NTB)

