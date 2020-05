Mæland vil opprette 45 nye stillinger hos namsmannen

Regjeringen og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) foreslår å bevilge 17,5 millioner til 45 midlertidige stillinger hos namsmannen, melder VG.

– For lang saksbehandlingstid hos namsmannen kan medføre at ellers levedyktige bedrifter risikerer å gå konkurs mens de venter på inndrivelse. Der er derfor helt nødvendig at vi styrker namsmannen, sier hun til avisa.

Namsmannen kan tvangsinndrive pengekrav eller gjennomføre tvangssalg.

Forslaget om de ekstra stillingene kommer fordi Justis- og beredskapsdepartementet venter at tiltakene i forbindelse med koronapandemien, vil føre til en ekstraordinær økning i saker hos namsmannen i 2020.

