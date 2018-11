Magasin-utgiver avvikler virksomheten i Norge

Bonnier Media, som blant annet gir ut magasinene Costume og Tara, legger ned i Norge. 58 ansatte rammes.

Begrunnelsen for det dramatiske grepet oppgis å være at Bonnier over flere år har slitt med lønnsomheten i det norske markedet, primært på grunn av sviktende inntekter fra magasinene, ifølge Dagens Næringsliv.

I Norge utgir Bonnier Media magasinene Costume, Bo Bedre, Tara og BoligPluss. Selskapet har i tillegg åtte nettsteder, og det samarbeider med flere såkalte influencere.

– Dette er en veldig trist dag for alle i Bonnier Media. Vi har jobbet hardt og levert gode magasiner med høy kvalitet og tilhørende nettsteder gjennom krevende tider, sier administrerende direktør Trond Juliussen i Bonnier Media AS i en pressemelding.

Han rammes selv av beslutningen og slutter når selskapet er avviklet.

Ifølge Bonnier Media vil magasinene Costume, Tara og Bo Bedre leve videre, men med en annen produksjonsmodell.

