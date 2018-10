Majorstuen-drapet: – Saken er i konstant utvikling

Det er fremdeles ikke noe gjennombrudd i etterforskningen av Majorstuen-drapet, men politiet har fått inn mange tips og sier saken utvikler seg hele tiden.

Ingen personer er så langt pågrepet eller mistenkt etter at en 24 år gammel mann ble funnet drept med kniv i et kollektiv på Majorstuen mandag formiddag. Men politiet har fått inn store mengder tips og informasjon og sier onsdag kveld at det fortsetter å komme inn nye og interessante tips.

– Det vil alltid være veldig mye informasjon i den tidligste fasen i etterforskningen. Vi får hele tiden ny informasjon og det jeg kan si utad er at saken hele tiden er i konstant utvikling, sier Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til NTB.

Hun ønsker ikke å gå nærmere inn på om de er noe nærmere en eventuell gjerningsperson, men gjentar at politiet går bredt ut i etterforskningen.

– Det jobbes med mange ting på en gang her nå, og det pågår en stor aktivitet, både dag og natt med kun noen timers hvile. Vi har mange parallelle prosjekter som vi håper kan gi resultater, sier hun.

Den drepte delte leilighet med tre kamerater i Arbos gate på Majorstuen, men politiet har tidligere understreket at ingen av de tre er under mistanke. En rekke avhør har blitt gjort av både den drepte 24-åringens omgangskrets og folk i nabolaget for å forsøke å danne et bilde av hva som kan ha skjedd.

– Vi har avhørt folk i området, folk som har sendt inn tips, avdødes omgangskrets og arbeidsgivere. Alle som kan fortelle noe om offeret, området og bevegelsene i det aktuelle tidspunktet. De neste dagene vil vi fortsette med innhenting av informasjon og avhør, sier Metlid.

(©NTB)

Mest sett siste uken