Makaveli Lindén (20) siktet etter drapet i Oslo

Politiet har identifisert mannen som er etterlyst etter drapet på Majorstua.

Det melder politiet i en pressemelding søndag.

- Siden han fortsatt ikke er pågrepet velger vi nå å gå ut med navnet for å se om det kan gi oss mer informasjon om hvor han kan befinne seg, sier politiinspektør Grete Metlid.

Den 20 år gamle mannens navn er Makaveli Lindén. Han het tidligere Christian Bo Lindén, skriver politiet.

Søndag morgen kom opplysningene om at politiet hadde identifisert en 20 år gammel svensk statsborger som mannen som er etterlyst i forbindelse med knivdrapet på Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen i Oslo denne uken.

- Siktede som er identifisert er en svensk statsborger. Han er 20 år gammel, og han er fra Uppsala, forteller Metlid tidligere søndag.

Mannen er etterlyst over hele verden.

- Det har vært gjort en rekke varslinger i denne saken. Han er etterlyst internasjonalt og håper at det skal føre til at han blir lokalisert og pågrepet.

Under pressekonferansen fortalte også Metlid at politiet vurderte å gå ut med siktedes navn i løpet av kort tid.

Politiet har kartlagt mannens bevegelser, og har grunn til å tro at mannen forlot Norge etter drapet på Paltto på mandag og kom seg inn i Sverige. Tidligere samme morgen ranet han en person i Essendrops gate.

- Vi tar høyde for at han kan ha forlatt Sverige og at han kan befinne seg et helt annet sted, sier Metlid.

Hun bekreftet også at den siktede er tidligere straffedømt i Sverige.

Ifølge VG ble han i oktober i fjor dømt til fengselsstraff for ran etter å ha gått inn gjennom et åpent vindu i en bolig og truet beboerne med kniv før han forsvant med flere gjenstander.

VG skriver at de har snakket med en av fem som var til stedet i leiligheten.

– Han kom inn gjennom vinduet tidlig om morgenen rundt klokken 04. Han hadde en kniv og spurte etter penger, sier vedkommende til VG.

– Vi ga ham alle pengene vi kunne finne. Men, jeg hadde ikke inntrykk av at han kunne komme til å gjøre oss noe med kniven. Jeg hadde aldri forventet at han kunne drepe noen, sier han.

I Norge er ikke mannen mistenkt for andre lovbrudd enn drapet på Bjørklund Paltto og ranet av en annen person mandag. Politiet jobber ut ifra en teori om at både drapsofferet på Majorstuen, Bjørklund Paltto, og personen som ble ranet tidligere på morgenen, var tilfeldige ofre.

- Vi har kontakt med svensk politi og utveksler informasjon. I tillegg pågår det løpende ting her hos oss som jeg ikke kan gå i detaljer på. Da den mistenkte var identifisert ble det raskt utstedt en nordisk arrestordre, og han er nå også etterlyst internasjonalt på en "red notice". Det betyr at det er høyt prioritert og håper at dette skal føre frem, sier Metlid søndag morgen.

