Mannen etterlyst i forbindelse med Majorstuen-drapet er pågrepet, opplyser politiet.

OSLO (Nettavisen): Makaveli Lindén er pågrepet i forbindelse med knivdrapet på Majorstuen.

Det melder politiet i en pressemelding tirsdag kveld. På en pressekonferanse tirsdag kveld bekrefter politiinspektør Grete Lien Medlid at mannen ble pågrepet i Frankrike, som også Nettavisen erfarte tidligere på kvelden.

- Vi har nå pågrepet siktede. Han har vært etterlyst over flere dager, og han er nå pågrepet i Frankrike, i Dijon, sier Metlid på pressekonferansen.

Lindén er den svenske statsborgeren som er siktet for drapet og ranet som skjedde på Majorstuen forrige mandag.

Politiinspektør Grete Metlid og politiadvokat Christian Hatlo holder pressekonferansen på politihuset tirsdag kveld.

Kan ta måneder

- Det har vært en intens jakt som har pågått dag og natt. Mye av arbeidet den siste tiden har vært mot utlandet. Der har vi gått alle kanaler som har vært mulige. Vi har hatt godt samarbeid med Interpol, Europol og Eurojust, og vært i direkte kontakt med en del land, opplyser Hatlo, og nevner spesielt Sverige, Belgia og Frankrike.

PRESSEKONFERANSE: Politiinspektør Grete Lien Metlid og politiadvokat Christian Hatlo holdt pressekonferanse tirsdag kveld i forbindelse med pågripelsen av etterlyste Makaveli Lindén.

Han sier at politiet jobber med å få utlevert Lindén fra Frankrike, men at det er usikkert hvor raskt det vil kunne skje. Han bekrefter videre at politiet planlegger å sende et team til Frankrike for å gjøre jobben enklere.

- Hvor lang tid det vil ta avhenger blant annet av siktedes samarbeidsvilje. Hvis han samtykker kan det gå relativt raskt. Hvis han ikke samtykker, kan vi snakke om måneder, legger han til.

Politiinspektør Metlid forteller at norsk politi fikk beskjed tirsdag ettermiddag om at den siktede var pågrepet av fransk politi, men sier det er for tidlig å omtale detaljene i pågripelsen.

Etterlyst i 192 land

Det var på fredag i forrige uke at politiet bekreftet på en pressekonferanse at de etterlyste en person etter drapet på 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto.

Politiet fortalte da at de mente denne personen hadde vært flere steder i Oslo 15. oktober, og ba vitner ta kontakt:

Mannen skal ha gjennomført ran i Essendropsgate 5 ved 07.30-tiden.



Vært ved Arbosgate 2 der 24-åringen ble drept.



Gått langs Frognerelva ved 12.30-tiden denne dagen. Her har han kvittet seg med gjenstander som politiet har funnet.



Vært på Skøyen togstasjon ved 13.16-tiden.

Søndag meldte svenske Aftonbladet at det var en 20 år gammel svensk statsborger som var etterlyst, og senere på dagen gikk politiet ut med navnet til Lindén, som har vært etterlyst i 192 land over hele verden.

Tok seg til Sverige etter drapet

Makaveli Lindén het tidligere Christian Bo Lindén, og politiet har jobbet ut ifra at han tok seg til Sverige etter knivdrapet på Paltto mandag i forrige uke. Det ble også tatt høyde for at han også kunne ha forlatt Sverige, og at han kunne befinne seg i et annet land.

Siden mandag ved 12-tiden har det foregått en storstilt politijakt på personen som sto bak drapet på Heikki Bjørklund Paltto, som ble funnet knivdrept i en leilighet på Majorstuen i Oslo.

Politiet meldte også om et ran klokken 08.10 mandag morgen. Ranet skal ha skjedd i 07.30-tiden. En person var da fratatt telefon samt en skinnmappe. Den fornærmede var ifølge politiet blitt truet med en kniv, men ble ikke fysisk skadd.

