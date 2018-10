Makaveli Lindén erkjenner straffskyld for drapet på Heikki Bjørklund Paltto

Makaveli Lindén har i avhør med norske etterforskere i Frankrike erkjent straffskyld for drapet på Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen i Oslo 15. oktober.

Det er Lindéns forsvarer, advokat Øystein Storrvik, som gir disse opplysningene til norsk presse i Dijon. Forsvareren har sammen med norsk politi og en rettspsykiatrisk sakkyndig gjennomført et avhør av den 20 år gamle svenske mannen i forhørsretten i Dijon tirsdag.

– Han har erkjent ran og forsettlig drap, noe som er i samsvar med siktelsen. Nå vil det bli videre prosess fram mot utlevering. Han har samtykket til det, så det kan gå fort, sier Storrvik til NTB.

– Angrer

Mandag 15. oktober ble 24 gamle Heikki Bjørklund Paltto fra Mysen funnet drept i leiligheten sin i Arbos gate på Majorstuen i Oslo. Ved hjelp av overvåkingsbilder ble svenske Makaveli Lindén identifisert og siktet for drapet, og han ble etterlyst internasjonalt. En drøy uke senere – tirsdag for en uke siden – ble han pågrepet på jernbanestasjonen i den østfranske byen Dijon.

– Han er preget av situasjonen, av anger for det som er skjedd. Han gir en beskrivelse av det som faktisk skjedde, sier Storrvik.

Advokaten sier at Lindén i avhøret har innrømmet å ha brukt rusmidler mens han var i Norge.

Det var et stort sikkerhetsoppbud i retten under avhøret. Lindén var, ifølge Storrvik, helt rolig og merkbart sliten etter det ukelange oppholdet i fransk fengsel.

Forhørsdommer

Storrvik kan ikke gi videre opplysninger fra avhøret og begrunner dette med hensynet til etterforskningen.

Avhøret tirsdag foregikk i forhørsretten i Dijon hvor Lindén har vært fengslet siden pågripelsen. En fransk forhørsdommer gjennomførte det flere timer lange avhøret basert på innspill fra de norske drapsetterforskerne og politiadvokatene og forsvarerne i saken.

– Det er alltid viktig for oss å få alle detaljer om alle funn. Det er derfor vi ikke tidlig går ut med informasjon. Det er nødvendig å kontrollere alle hans opplysninger. Det er det vi jobber med nå, sa politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt under en pause i avhørene tidligere tirsdag.

Observert

I avhøret har 20-åringen også blitt observert av rettspsykiater Synne Sørheim som skal vurdere et eventuelt spørsmål om tilregnelighet i saken.

Etter at han ble prøveløslatt på sensommeren i år etter en dom i Sverige, ble Lindén overført til et internat for unge menn med avhengighetsproblemer. Ifølge VG ble behandlingen der avsluttet bare ni dager før Heikki Bjørklund Paltto ble drept.

