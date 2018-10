Makaveli Lindén pågrepet i Frankrike

Makaveli Lindén (20), som er siktet for drapet og ranet på Majorstuen, ble pågrepet av politiet i Dijon i Frankrike tirsdag.

Det opplyste politiet på en pressekonferanse tirsdag kveld. Norsk politi fikk melding om pågripelsen tirsdag ettermiddag klokken 16.35.

Familien til Heikki Bjørklund Paltto (24) ble orientert om pågripelsen av norsk politi før pressekonferansen.

– Det har vært en intensiv etterforskning og vi er godt fornøyd med pågripelsen, men vi har mye som gjenstår. Ikke minst er det viktig å høre hva siktede har å si, sa politiinspektør Grete Lien Metlid, som har ledet etterforskningsarbeidet.

Team til Frankrike

Politiet planlegger å sende et team med norske avhørsfolk til Frankrike så snart som mulig.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Europol og Interpol under jakten på den siktede, opplyste politiadvokat Christian Hatlo, som er påtaleansvarlig i saken.

Politiet vil ikke si noe konkret hva som førte til pågripelsen som de fikk beskjed om klokka 16.35 tirsdag.

– Vi vil begjære ham utlevert allerede i morgen. Hvor lang tid det vil ta avhenger om han sier seg enig i utleveringen, sier politiadvokaten.

Den drapssiktede 20-åringen har vært internasjonalt etterlyst siden fredag i forrige uke.

Reiste til Uppsala

Lindén er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) i en leilighet i Arbos gate på Majorstuen i Oslo sist mandag. Han er også siktet for et grovt ran i Essendrops gate like i nærheten samme morgen.

Politiet mener han forlot Oslo og Norge samme dag som drapet og ranet skjedde.

– Vi har observasjon, video og annen informasjon som tilsier at han går på toget som skulle gå klokken 16.56 fra Oslo S til Stockholm. Vi mener også at han dro videre hjem til Uppsala, men ønsker ikke å si noe mer om informasjon og bevegelser etter dette nå, sa politiinspektør Grete Metlid til NTB mandag.

