Makaveli Lindén varetektsfengslet i Frankrike

Makaveli Lindén, som er siktet for Majorstuen-drapet, er varetektsfengslet i Dijon i Frankrike, melder Dagbladet.

Norske myndigheter har nå 40 dager på seg til å begjære ham utlevert, skriver avisen.

Lindén ble pågrepet i Dijon tirsdag ettermiddag og fremstilt for varetektsfengsling onsdag. Han er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen mandag i forrige uke, samt for å ha begått et grovt ran tidligere samme dag.

