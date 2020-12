Maksimalt ti personer kan samles i private sammenkomster i Oslo ut året

Den nasjonale grensa om at hver husstand kan ha opptil ti gjester to ganger i jula, vil ikke gjelde for Oslo. Der er det en maksgrense på ti personer totalt.

De nasjonale anbefalingene åpner for at flere enn ti kan samles, dersom det ikke er flere enn ti gjester. Det gjelder ikke i Oslo. – Regjeringen har gitt en nasjonal anbefaling om at hver husstand kan ha opptil ti gjester, to ganger i løpet av jula. Den gjelder ikke i Oslo. Her vil forbudet mot at flere enn 10 personer samles i private sammenkomster gjelde ut året, sier byrådsleder Raymond Johansen. – Skulle vi ha endret Oslos forbud på grunn av regjeringens nasjonale anbefaling, måtte vi ha hatt en helt annen smittesituasjon i Oslo. Det får vi støtte på fra nasjonale helsemyndigheter, sier byrådslederen. Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre Sykdom

Medisin/Helse

Høytider

fritid Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her