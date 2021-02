Mæland: Sunt med debatt om tiltakene

Justisminister Monica Mæland mener det er naturlig og sunt med debatt rundt regjeringens tiltak for å begrense koronasmitten i samfunnet.

Etter snart ett år med begrensninger og tiltak for å ha kontroll på smittespredningen av koronaviruset mener justisminister Monica Mæland (H) det er naturlig at det stilles spørsmål ved regjeringens håndtering.

– Jeg opplever at vi har en sunn demokratisk debatt om tiltakene, og at vi har disse debattene mener jeg skulle bare mangle, svarte Mæland under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Også helseminister Bent Høie (H) sier det er naturlig at flere stiller spørsmål om tiltakene for å holde viruset i sjakk.

– Befolkningen er sliten, mer sliten nå og da er det helt naturlig og menneskelig det kommer mer spørsmål, sier Høie.

