Måling: Sjefen må ta ansvar når det drikkes i jobbsammenheng

Åtte av ti mener det er et lederansvar å sørge for at det ikke oppstår ubehageligheter når det nytes alkohol i jobbsammenheng, viser en ny undersøkelse.

Julebordsesongen er over oss, og Actis har fått Kantar TNS til å undersøke norske arbeidstakeres holdninger og erfaringer knyttet til alkoholbruk i jobbsammenheng, skriver Dagbladet.

Åtte av ti mener det er et ledelsesansvar å se til at det ikke oppstår ubehageligheter når det er alkohol inne i bildet. Samtidig sier en av tre at de har opplevd at sjefen er beruset på jobbfest.

– Sjefen har et ekstra stort ansvar for at alle har det hyggelig på sosiale sammenkomster med jobben. Da er det bekymringsfullt at en av tre har opplevd at egen leder drikker seg beruset på jobbfest, sier fungerende generalsekretær Pernille Huseby i Actis.

– Når det drikkes for mye kan det fort bli vanskeligere å holde oversikt. Som leder bør du sørge for at festen holdes i trygge former, og at du får med deg eventuelle uheldige episoder og uakseptabel oppførsel, sier hun.

Fire prosent sier de kjenner til at en overordnet har skjelt ut eller fornærmet en underordnet når det har vært servert alkohol i jobbsammenheng. Tre prosent sier de kjenner til trakassering fra en beruset leder, mens fire prosent er kjent med uønsket seksuell oppmerksomhet fra en overordnet overfor en underordnet.

