Mange forbereder seg på koronajul i år

I koronajulen 2020 sier to av tre nei til julebord. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: (NTB scanpix)

To måneder før jul tror halvparten av de spurte at julen i år blir annerledes på grunn av koronasituasjonen. To av tre takker nei til julebord.

Nesten annenhver nordmann, 46 prosent, sier de tror at julen blir annerledes i år på grunn av koronasituasjonen. Samtidig tror like mange at julen i år blir som den pleier å være. Likevel har andelen som venter en annerledes koronajul økt med 7 prosentpoeng på en måned. – Stadig færre tror på en normal jul. Korona setter preg på det meste vi gjør i år, og det er uklart om koronafreden senker seg, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion. Samtidig sier to av tre nordmenn nei til å delta på julebord i år. Kun 15 prosent sier ja og omtrent like mange vet ikke. – Kvinner var først ut med å droppe julebord, men får i økende grad følge av menn. Julebord med én meters avstand blir heller ikke helt det samme, sier Clausen. Tallene kommer fram i Norsk koronamonitor fra Opinion, der 8.000 nordmenn er spurt. (©NTB)