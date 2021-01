Mange foreldre bekymret for barnas skolehverdag

Foreldre i de nedstengte østlandskommunene er ikke tilfreds med læringssituasjonen for barna for tiden.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt totalt 4.789 foreldre gjennom pandemien om de opplever at læringssituasjonen for barna er akseptabel.

I de 25 nedstengte østlandskommunene sier kun 59 prosent av foreldrene denne uken at de opplever at læringssituasjonen for barna er akseptabel. I Oslo mener et flertall av foreldrene at læringssituasjonen er uakseptabel.

Seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion sier at foreldre i de nedstengte østlandskommunene i dobbelt så stor grad som ellers i landet mener at læringssituasjonen for barna ikke er akseptabel for tiden.

I undersøkelsen den siste uken har 400 foreldre med hjemmeboende skolebarn under 18 år deltatt.

