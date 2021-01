Mange i bokbransjen melder om seksuell trakassering

I en undersøkelse i bokbransjen melder 4 prosent av de spurte om seksuell trakassering de siste to årene. For tiden lenger tilbake er tallet 29,3 prosent.

De 4 prosentene utgjør rundt 80 personer, skriver Klassekampen.

– Hver eneste en som blir rammet, er en for mye. Seksuell trakassering er forbudt ved lov, sier leder Heidi Austlid i Forleggerforeningen.

Ifølge undersøkelsen er kvinner under 45 år klart mer utsatt enn de spurte samlet sett innenfor de ulike formene for trakassering – blant annet uønskede og ubehagelige seksuelle tilnærmelser, uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner og uønskede kommentarer om kropp, klær og livsstil.

Resultatene fra undersøkelsen legges fram onsdag. Den ble sendt bredt ut i bokbransjen etter en oppfordring fra forfatter Agnes Ravatn i et innlegg i Aftenposten på slutten av fjoråret.

Leder Heidi Marie Kriznik i Den norske Forfatterforening vedgår at bransjen har en jobb å gjøre. Hun forteller imidlertid at foreningen satte inn tiltak etter den første metoo-bølgen i 2017.

– Ja, vi har blant annet trappet ned alkoholserveringen på våre samlinger. Det var noe av det mest opplagte vi kunne gjøre. I tillegg har vi tatt inn et punkt om seksuell trakassering når vi hvert år samler alle debutantene for et treff, sier Kriznik.

