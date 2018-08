Mange tusen uten strøm på Østlandet

Uværet har ført til at mange har mistet strømmen på Romerike, i Østfold og i Drammens-området.

– Det er for tiden veldig mange strømbrudd, særlig grunnet trær som faller over linjer. Det er totalt 27.000 strømbrudd i hele Hafslunds område, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund til Moss Avis.

Ifølge Schau er antallet strømbrudd så stort at det vil ta tid før strømmen kommer tilbake. I verste fall kan det ta flere dager.

– Det er svært omfattende reparasjonsarbeid som må til alle steder, sier han.

Over 8.000 husstander på Romerike er rammet av strømbrudd, melder NRK. Drammens Tidende melder om høy beredskap hos strømselskapet Glitre, men at bare litt over hundre var uten strøm ved 18-tiden fredag. Tidligere på dagen var tallet 1.600.

