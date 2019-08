Mange unge gir andre tilgang til sine passord i sosiale medier

Én av tre 16-17-åringer gir andre tilgang til sine passord i sosiale medier, viser ny undersøkelse. Det bekymrer Medietilsynet. De maner til større bevissthet.

– Tallene viser at det er behov for å snakke mer med barn og unge om sikkerhet på sosiale medier, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Sammen med Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har Medietilsynet undersøkt ungdom sitt forhold til deling av sine passord i sosiale medier. Av undersøkelsen kommer det fram at 32 prosent av de spurte 16-17-åringene har gitt andre tilgang i løpet av det siste året. For de over 18 år oppgir 16 prosent at de har delt passordet sitt med andre.

De er først og fremst venner av ungdommene som har fått tilgang, og en av årsakene oppgis å være at ungdommene vil opprettholde «streaks» på Snapchat. Streaks er tall på hvor mange dager man har snappet sammen i strekk, og man kan samle trofeer og emojier som en slags belønning for aktiviteten.

– Det er urovekkende at så mange deler passord når alle råd handler om at man ikke skal gjøre det. Vi bør undersøke ytterligere hvorfor det er slik. Det kan være at teknologien er laget slik at det blir enklere å bryte rådene enn å følge dem. Det er klart det er fristende å dele passordet med en kompis for å opprettholde streaken på Snap når du har brukt flere år på å bygge den, sier seniorrådgiver Hans Marius Tessem i NorSIS.

Medietilsynet og NorSIS anbefaler foreldre med barn om å lære barnet å bruke ulike og unike passord på hver tjeneste, samt gjøre dem mer bevisste på hva som bør deles og ikke på nettet.

(©NTB)