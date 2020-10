Manglende reststabilitet gjorde at sjark kantret og fisker omkom i 2018

En mann omkom da fiskefartøyet Andreas forliste øst for Nord-Fugløy i Karlsøy kommune i februar 2018. Nå har Havarikommisjonen avgitt rapport om forliset.

– SHKS undersøkelse har funnet at fartøyets reststabilitet ikke var tilstrekkelig til å sikre Andreas fra å kantre og forlise da brottsjø slo inn over dekk. Den totale lasten om bord medførte sannsynligvis at fartøyets stabilitet ble marginal, skriver Statens havarikommisjon.

Fiskeren omkom tre dager etter at han ble funnet i en kritisk tilstand av Kystvakten.

Havarikommisjonen forteller også at det kan være flere lignende fartøy som ikke oppfyller dagens krav til stabilitetsberegninger, og at Sjøfartsdirektoratet burde kartlegge disse, slik at denne typen ulykker ikke skjer igjen.

