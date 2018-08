Mann (19) som ble pågrepet etter skyting i Oslo sonet fengselsdom

Var plassert i overgangsbolig og skulle snart løslates.

Torsdag kveld meldte politiet om skyting på åpen gate på Sagene, nord i Oslo. Flere skudd skal ha blitt avfyrt og flere personer løp fra stedet, og en bil forsvant også før politiet kom frem.

To unge menn, begge 19 år, ble pågrepet og er siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen eller eksplosiver, som er omtalt i paragraf 191 i straffeloven.

Politiadvokat Christer Gangsø.

Den ene av tenåringene soner for tiden en dom for grovt ran og en rekke andre kriminelle handlinger. Han var for tiden plassert i en overgangsbolig og ventet på prøveløslatelse. Politiet bekrefter Nettavisens opplysninger.

Utførte ran med luftpistol

- Hvilke vurderinger som ble gjort for å ha ham i overgangsbolig i påvente av prøveløslatelse vet ikke politiet. Det er en vurdering kriminalomsorgen har gjort, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt Christer Gangsø til Nettavisen.

- Han er kjent for politiet, men vi har ikke gjort noen tanker om soningen. Det er kriminalomsorgen som står for gjennomføringen av den.

Mannen ble endelig dømt til tre og et halvt års fengsel i Borgarting lagmannsrett i september i fjor. Ett år og tre måneder av dommen var betinget fengselsdom, med en prøvetid på fire år.

Tenåringen ble dømt for en rekke grove ran hvor han og en annen tenåring truet personer for kontanter og verdisaker ved bruk av luftpistol og kjetting.

Store politistyrker rykket ut etter melding om skyting i Oslo torsdag. To personer er siktet for ulovlig befatning med skytevåpen eller eksplosiver.

Ranet taxisjåfør

Ett av de grove ranene var av en taxisjåfør. I dommen fra lagmannsretten heter det blant annet:

"Lagmannsretten legger vekt på at pistolen ble rettet mot fornærmede i en avstand som kun var 10-20 cm, og at handlingen fremkalte alvorlig frykt hos fornærmede for å bli skutt. De tiltalte hadde planlagt et ran (...).

Fornærmede hadde ikke mulighet for å unnslippe, da de tiltalte truet ham med pistolen både da han satt inne i drosjen og etter at han var kommandert ut av bilen. At ranet ble begått mot en drosjesjåfør i tjeneste, er også et moment som trekker i retning av å anse ranet som grovt, da drosjesjåfører etter lagmannsrettens syn er en yrkesgruppe som må anses som særlig utsatt for ran (...)."

Advokat Tom Barth-Hofstad

Mannen ble også dømt for en rekke andre forhold i samme sak, deriblant oppbevaring av mindre mengder hasj og MDMA, virkestoffet i partydopet ecstasy.

I 2016 ble mannen også dømt for vold mot politibetjenter. Retten har forbudt offentlig gjengivelse av hele denne dommen, og Nettavisen har dermed ikke mulighet for å referere innholdet.

- Nekter straffskyld

Tenåringen, som igjen er i politiets søkelys etter meldinger om skyting på Sagene, blir fremstilt for varetektsfengsling lørdag. Fredag satt han i et langt avhør som ble avsluttet sent på kvelden.

- Min klient nekter straffskyld. Han var ikke på stedet da skytingen skjedde. Han kommer til å begjære seg løslatt, sier 19-åringens forsvarer Vidar Lind Iversen til Nettavisen i en kort kommentar.

Advokat Vidar Lind Iversen.

Den andre pågrepne mannen, også han 19 år, er tidligere ustraffet. Han satt i avhør til nærmere midnatt fredag.

- Min klient var ikke på stedet da skytingen skjedde. Han kom dit like før politiet og kommer til å bli sjekket ut av saken. Han nekter selvsagt straffskyld, sier forsvarer Tom Barth-Hofstad til Nettavisen.

Politiet mener de har pågrepet riktige personer.

- Det er en helhetsvurdering som gjør at vi begjærer dem varetektsfengslet. Det går blant annet på at de var på stedet da politiet ankom og at vitneobservasjoner knytter de siktede til hendelsen, sier politiadvokat Gangsø.

Fem personer sjekket ut

Han opplyser også om at skyteepisoden ikke dreier seg om et oppgjør i kriminelle gjenger eller ungdomsmiljøer i Oslo.

Alle de fem som satt i bilen som kjørte fra stedet etter skytingen ble stanset i Oslo sentrum, og alle fem om bord ble innbrakt av politiet for avhør.

- De fem er alle sjekket ut av saken. Etter å ha gjennomført avhørt er vi kommet til at de ikke hadde noe med saken å gjøre, avslutter politiadvokaten.

Øvre strafferamme for grov ulovlig befatning med skytevåpen og eksplosiver er seks års fengsel. I noen tilfeller, dersom det for eksempel er planlagt å begå en grov straffbar handling, er øvre strafferamme ti års fengsel.

