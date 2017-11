Mann (43) dømt til åtte års fengsel for voldtekt av fem kvinner

En svensk statsborger er i Gulating lagmannsrett dømt til åtte års fengsel for voldtekt av fem kvinner.

Mannen ble frikjent for voldtekt av en sjette kvinne, men må betale oppreisning også til henne, skriver Stavanger Aftenblad.

43-åringen jobbet som trailersjåfør og retten mener han i 2015 kjørte rundt i Norge og truet kvinner til sex. Kvinnene han dømmes for å ha voldtatt var prostituerte, og av thailandsk opprinnelse. Mannen skal ha utgitt seg for å være politimann, og skal ifølge dommen ha truet kvinnene med utsendelse dersom de ikke tilfredsstilte ham seksuelt.

Da saken ble behandlet i Stavanger tingrett, ble 43-åringen dømt til tolv års fengsel for åtte voldtekter. Denne dommen ble anket til Gulating lagmannsrett, der juryen fant ham skyldig i åtte voldtekter. Fagdommerne satte imidlertid denne kjennelsen til side. De mente at 43-åringen bare kunne dømmes for to av voldtektene.

Denne dommen ble opphevet i Høyesterett på grunn av saksbehandlingsfeil, og den nye ankesaken i lagmannsretten ble delt i to. I juni ble 43-åringen dømt til fire år og ni måneders fengsel for to voldtekter. Nå dømmes han til åtte års fengsel for ytterligere fem voldtekter.

I tillegg dømmes 43-åringen til å betale 150.000 kroner i oppreisning til hver av de fornærmede, samt kvinnen han ble frifunnet for å ha voldtatt.

(©NTB)

