Mann (54) døde etter flystyrt i Mandal

En 54 år gammel mann fra Stavanger, som ble livstruende skadd i småflyulykken utenfor Mandal lørdag, døde på Ullevål sykehus i Oslo mandag kveld.

Den omkomne, Svein Erik Rud, var en av tre personer som var om bord i et småfly som havarerte da det søkte etter en antatt omkommet utenfor Mandal.

– Vi har fått beskjeden vi fryktet. Våre tanker går nå til familie, venner og til flyklubben på Sola, sier Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt.

Det var lørdag at tre menn ble hentet opp av sjøen etter en flystyrt utenfor Mandal i Agder.

Motoren sviktet

Småflyet var på oppdrag for Agder politidistrikt, i forbindelse med en leteaksjon etter at en person skal ha falt over bord fra fra ferja Stavangerfjord. Småflyet ble meldt savnet 16.09 lørdag. Klokken 18.40 ble det meldt at de tre om bord var funnet, plukket opp og tatt inn mot land.

Søndag skrev havarikommisjon at de har startet sine undersøkelser etter ulykken og ifølge dem mistet motoren effekt etter en kort søkeperiode. Selv om motoren startet igjen, kunne det ikke forhindre at flyet traff sjøen. Kommisjonen fortsetter sine undersøkelser for å finne svar på hva som gikk galt.

De to andre mennene i flyet fikk kun lettere skader og er skrevet ut etter et kort opphold på Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Politimesteren inhabil

Agder politidistrikt rekvirerte småflyet fra Sola flyklubb for å sette det inn i søket natt til lørdag. Derfor har politimester Lindeberg meldt seg inhabil og bedt statsadvokaten oppnevne et annet politidistrikt til å etterforske saken.

– Jeg kan ikke kommentere hendelsesforløpet før Havarikommisjonen og settepolitidistriktet har gjort sine undersøkelser og etterforskning. Vår oppgave i Agder politidistrikt nå er å følge opp de overlevende og pårørende med det vi kan, sier Lindeberg.