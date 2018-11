En mann i 20-årene er sendt til Ullevål sykehus med alvorlige skader etter at han ble knivstukket på åpen gate i Oslo natt til fredag.

Politiet fikk melding om hendelsen som skjedde i Osterhaus gate klokken 0.40.

– Mannen er kjørt til sykehuset med alvorlige skader. Jeg vet ikke per nå om det er kritisk eller livstruende, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB like over klokken 1. En snau time senere er situasjonen fortsatt uavklart.

Ingen personer er pågrepet, og politiet jakter fortsatt de tre eller fire mistenkte som løp fra stedet da politiet ankom.

– Vi har sikret åsted, hvor vi leter etter spor og gjør avhør av vitner, sier Stokkli til NTB like før klokken 2.

