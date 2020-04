Mann alvorlig skadd i ATV-ulykke på Hitra

En mann i 60-årene ble onsdag hentet av luftambulanse etter en ATV-ulykke på Hitra. Mannen er alvorlig skadd.

Mannen er fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital med alvorlige skader, opplyser politiet i Trøndelag på Twitter.

Ulykken har trolig skjedd da kjøretøyet veltet i en skråning.

Politiet fikk melding om hendelsen via AMK klokka 12.35. Ifølge Adresseavisen skjedde ulykken på en egen øy, slik at politiet måtte ta seg fram med båt. Ved 14-tiden ble det opplyst at politiet var på stedet og gjorde undersøkelser.

