Mann angrep politimann med saks – tiltalt for drapsforsøk

En mann er tiltalt for drapsforsøk for å ha angrepet en politimann med saks i Hamar. Mannen sier at han ville hevne seg på politiet.

Mannen møtte i Hedmarken tingrett onsdag, ifølge NRK. I sin forklaring sa den tiltalte at han ville hevne seg på politiet, som han mener forfulgte og plaget ham i over et år. Hendelsen skjedde tredje juledag i 2018. Politimannen som ble angrepet, fortalte i retten at han og en kollega satt i en politibil i Hamar sentrum da mannen kom bort. Politimannen rullet ned vinduet, og mannen stakk ham da med en saks. Saksen gikk rett gjennom hånden til politimannen. Han har ikke fått varige fysiske skader. Den tiltalte sa i retten at han ville skade en politimann. Han forklarte også at han prøvde å stikke politimannen i halsen. – Tiltalte erkjenner at han ønsket å skade politiet, men ikke at han prøvde å drepe, sier mannens forsvarer, advokat Trygve Staff. Det var tilfeldig at det var nettopp denne politipatruljen han gikk løs på. De var der, og da ble det dem, sa den tiltalte i retten. Påtalemyndigheten vil legge ned påstand om at mannen dømmes til tvungent psykisk helsevern. – Han mener selv at han ikke er psykotisk og vil ta straffen på ordinær måte, sier mannens forsvarer. (©NTB)