Mann ble anmeldt etter å ha filmet bilbrann

Sjåføren ble anmeldt etter å ha filmet bilbrannen på E6. Et vanlig problem, ifølge politiet.

Én sjåfør som filmet bilbrannen på E6 i Råde søndag ettermiddag ble anmeldt av politiet. Det opplyser de først om på Twitter.

- I forbindelse med bilbrann på E6, så filmet en sjåfør i en forbipasserende bil hendelsen. Stanset av politiet og anmeldes for dette, skriver politiet på Twitter.

Mannen i 60-årene ble anmeldt av politiet for bruk av mobiltelefon i bil, forteller John-André Helgesen i Øst politidistrikt til Nettavisen. At sjåfører tar opp mobiltelefonen sin på ulykkessteder er ikke uvanlig, og noe politiet opplever som et problem, forteller han.

- Ja, det skaper unødvendig kø, og du setter deg selv og andre i fare når du ikke konsentrerer deg om det som er viktig når du kjører bil, sier han.

Under bilbrannen på E6 var sydgående felt stengt, mens politiet skrev på Twitter at skuelystne skapte kø også i nordgående.

I utgangspunktet behandles mobilbruk i bil med et forenklet forelegg på stedet. Vedkommende godtok ikke forelegget og derfor blir mannen anmeldt og tatt inn til avhør.

Helgesen forteller at problemet med bilførere med mobil er noe det kan være vanskelig å håndtere mens politiet arbeider med en ulykke.

- Det er ikke uvanlig, men det er varierende om politiet har kapasitet til å gjøre noe med det. Her hadde patruljen anledning til å stoppe vedkommende, sier Helgesen.

