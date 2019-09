Mann ble livstruende skadd i Bergen – fire menn er tiltalt

To menn er tiltalt for å ha slått og sparket en mann (52) i Bergen slik at han ble livstruende skadd og havnet i koma. To andre menn er tiltalt for medvirkning.

52-åringen lå lenge i koma og var innlagt på sykehus i over to måneder. Han skal blant annet ha blitt påført ribbeinsbrudd og indre blødninger, ifølge Bergens Tidende.

En mann i 40-årene og en 28 år gammel mann er tiltalt for grov vold. Mannen i 40-årene er en tidligere kampsportutøver og skal uten forvarsel ha slått mannen med knyttet neve slik at 52-åringen falt i bakken. Mens han lå nede, skal de to mennene gjentatte ganger ha slått og sparket 52-åringen. De skal også ha brukt elektrosjokkvåpen eller softgun.

Hendelsen skjedde Fyllingsdalen i Bergen i november 2018.

To andre menn er tiltalt for medvirkning etter at de skal ha ført mannen i 40-årene og 28-åringen til stedet der den fornærmede oppholdt seg.

De to andre mennene er også tiltalt for å ha unnlatt å hjelpe en person som var i åpenbar fare for å miste livet. Også mannen i 40-årene er tiltalt for dette. Dersom han blir dømt etter tiltalen, varsler påtalemyndigheten at de trolig vil be om forvaring. Han er fortsatt varetektsfengslet, mens de øvrige tre er løslatt.

Mannen i 40-årene erkjenner å ha utøvd vold, men mener beskrivelsen i tiltalen ikke er riktig. Han erkjenner derfor ikke straffskyld, opplyser hans forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus.

– Vi bestrider at vilkår for forvaring er til stede, og vi vil begrunne nærmere hvorfor når vi kommer i retten, sier Nordhus.

Saken kommer opp for Bergen tingrett i januar 2020.

