Utesteder samarbeider om svartelisting av gjester.

Utestedene på i Longyearbyen på Svalbard deler informasjon om ubehagelige gjester. Nå har de gått til det skritt å utestenge en nordmann i begynnelsen av 30-årene fra samtlige skjenkesteder i et helt år, skriver Svalbardposten.

Natt til søndag fikk mannen muntlig pålegg om å fjerne seg fra sentrum, opplyser Sysselmannen til avisa.

- Han var veldig ubehagelig å ha med å gjøre, sier sysselmannsførstebetjent Lisbeth Hansen til avisa.

Avisa har tidligere skrevet om hvordan Karlsberger pub bruker politimetoder når de har problemer med gjester. I august ble puben frastjålet en flaske whisky, og de klarte å spore opp tyven via et mobilbilde som viste mannen løpende over tundraen med en flaske brennevin i hendene.

