Mann døde i kite-ulykke i Hedmark

En mann i 50-årene fra Eidsvoll døde i en kite-ulykke på Storsjøen i Hedmark for over to uker siden.

Ulykken skjedde mandag 14. januar ved Odølingen hyttefelt i Hedmark. Mannen var død da politiet ankom stedet, skriver Glåmdalen. Mannen var ute på Storsjøen for å prøve en kite han hang etter, da ulykken skjedde. Flere personer var vitner til hendelsen. – Han ble løftet opp av vinden. Deretter krasjlandet han i isen, sier politioverbetjent Rune Bekkemoen ved Kongsvinger politistasjon. Både ambulanse og luftambulanse rykket ut til stedet. Politiet ble varslet av AMK-sentralen. – Vi har avhørt vitner og gjort undersøkelser. Politiet anser seg som ferdig med saken, og vi har ikke begjært obduksjon av mannen, sier politioverbetjenten. Innlandet politidistrikt meldte aldri fra om hendelsen. – Lokalradioen Glåmdalen Radio meldte om ulykken samme dag, men det har rett og slett vært en glipp ved at vi ikke kom ut med en melding etter å ha fått tak i pårørende, opplyser operasjonsleder Pål Andersen i Innlandet politidistrikt til Nettavisen. (©NTB)

