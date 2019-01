Mann dømt for grov rasisme mot muslimsk kvinne

En mann (79) er dømt for grov rasisme etter å ha angrepet en muslimsk helsesekretær, men han slipper fengselsstraff på grunn av alder og dårlig helse.

Pensjonisten er i Oslo tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel, en bot på 15.000 kroner og sakskostnader på 3.000 kroner, skriver Dagbladet.

Mannen møtte den muslimske kvinnen på Rikshospitalet i Oslo i forbindelse med en legetime i februar i fjor. Hun forklarer at pensjonisten tok tak i hijaben hennes og dro i den. Ifølge forklaringen til kvinnen og vitner i retten sa mannen blant annet at «jeg hater hijaben som du har, fordi du er islam, du er terrorist, du ødelegger Norge». Han omtalte henne også som «farlig for Norge», før han ba om å heller få prate med en etnisk norsk person.

Retten fastholder at mannens handlinger har utgjort en krenkelse av fornærmede, både fysisk og integritetsmessig. Han slipper likevel fengselsstraff, noe som begrunnes med hans alder og dårlige helse. Mannen er ikke tidligere straffedømt.

