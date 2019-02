Mann dømt for hatefulle ytringer mot samer

En mann i 50-årene fra Nordland er dømt for hatefulle ytringer mot samer etter et Facebook-innlegg han skrev i fjor.

Mannen er dømt til 18 dagers betinget fengsel og 15.000 kroner i bot, ifølge NRK. I retten erkjente han å ha skrevet innlegget, men sa at det bare var ment som humor.

Blant annet skrev mannen følgende:

«Hallo dem hører heime på viddah. Ikke her med den latterlige klovne drakten dem fær å vasa i. Kjenner du lokta av tennveske, er det en same ikke langt unna på 1, 30 og lokter bål.»

Retten fant at flere av utsagnene til mannen var svært nedlatende, nedverdigende og krenkende overfor samer generelt.

– Det må også karakteriseres som grovt krenkende og sjikanøst når han beskylder samene for med vilje å jage reinsdyrene ut på veiene for å få tilkjent erstatning, og at samene selv ikke bidrar økonomisk til fellesskapet, heter det i dommen, ifølge NRK.

Den dømte mannen sier via sin advokat at han vil anke saken. Han erkjenner ikke straffskyld. Saken er trolig den første noensinne som omhandler samehets.

