Mann dømt for IS-deltakelse av lagmannsretten

En 39 år gammel norsk-syrisk fembarnsfar er i Borgarting lagmannsrett funnet skyldig i terrorforbund og deltakelse i IS.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 8,5 års fengsel, og det er ventet at straffeutmålingen foreligger om en drøy uke, skriver VG.

Den 39 år gamle mannen ble i Oslo tingrett november i fjor dømt til 7,5 års fengsel for terrorforbund og deltakelse i IS, men anket dommen til lagmannsretten.

– Min klient anket fordi han mener seg uskyldig dømt for terrorisme. Jeg støtter ham fullt og helt. Terrorforbundsposten i særdeleshet bunner i en konstruksjon mer enn i harde fakta og riktig juss, sa 39-åringens forsvarer, Nils Christian Nordhus, til NTB før ankesaken begynte i Borgarting lagmannsrett.

Mannen reiste i august 2014 fra Senja til Syria sammen med sin daværende norske kone og fem barn. I Syria ble kona og barna plassert i et hus med andre kvinner og barn, mens mannen ifølge tiltalen ble sendt av IS til en treningsleir i Raqqa.

– Selv har mannen forklart at han ikke dro til Syria for å krige, men for å bo og arbeide der sivilt, sier Nordhus.

