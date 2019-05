Mann dømt til åtte års fengsel for voldtekter og trusler

En mann i slutten av 40-årene er dømt til fengsel i åtte år for to voldtekter, trusler og brudd på besøksforbudet mot en kvinne.

Dommen falt i Kongsberg og Eiker tingrett denne uka.

Mannen er dømt for to voldtekter av samme kvinne, der det blant annet ble truet med kniv. Voldtektene skjedde ifølge dommen med noen måneders mellomrom i 2017.

Dommen omfatter også vold og trusler mot den samme kvinnen og brudd på besøksforbudet mot henne.

Mannen er dessuten dømt for å ha sagt til en politibetjent på telefon at han hadde skytevåpen i bilen, og at han skulle skyte politiet hvis de prøvde å stoppe ham.

I retten erkjente mannen flere av forholdene han var tiltalt for, men ikke voldtektene eller brudd på besøksforbudet.

Når det gjelder voldtektene, påpeker tingretten at mannen og kvinnen forklarer seg helt forskjellig, men retten finner kvinnens forklaring troverdig.

Retten finner det skjerpende at det er brukt kniv, at det er fremsatt drapstrusler og at overgrepene har vært relativt langvarige. Mannen er også tidligere dømt for vold og trusler.

