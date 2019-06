Mann dømt til fengsel for grov vold og trusler

En 24 år gammel mann er dømt til 16 måneders fengsel for grov vold og trusler i Oslo sommeren 2017.

Samlet sett fant retten at riktig utgangspunkt var to års fengsel, i tråd med påstanden til aktor, politiadvokat Philp Mathew Green.

Retten kom imidlertid til at tiltalte blant annet skal ha fratrekk for lang saksbehandlingstid. Videre har fornærmede forklarte at han var den minst aktive av deltakerne, og at hovedmannen både var eldre og kommanderende og hadde en klar lederrolle.

24-åringen stripset og teipet fast en mann i Keysers gate en natt i juli. I overkant av sju timer fra til 2-tiden om natten utøvde han vold mot mannen med spark og slag i hodet og overkroppen, skar ham i øret med kniv og brukte en ledning til å ta kvelertak på ham.

Han fremsatte flere grove trusler, blant skulle han slå inn tennene hans med en hammer og drille hull i knærne hans. Hendelsen skjedde som ledd i et oppgjør i et kriminelt miljø og opphørte fordi mannen som ble mishandlet klarte å rømme utpå formiddagen dagen etter.

Den domfelte er tidligere straffedømt, senest i mars i Oslo tingrett for blant annet medvirkning til kroppsskade.

Tiltalte erkjente ikke straffskyld da denne siste saken gikk for Oslo tingrett 24. og 25. juni.

