Mann dømt til fire års fengsel for voldtekt etter gjenforeningsfest

En mann i 30-årene er i Bergen tingrett dømt til fire års fengsel for voldtekt av en bergenskvinne høsten 2017.

Statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes var aktor i saken. Han fikk full gjennomslag for sitt straffeforslag, skriver Bergens Tidende.

Retten slår fast at mannen brukte vold for å oppnå seksuell omgang med kvinnen. En enstemmig rett dømmer også mannen til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning. Både lengden på straffen og erstatningen er i tråd med kravene fra aktor og kvinnen.

De to møttes på en gjenforeningsfest i Bergen høsten 2017. Etter festen og en bytur dro de til slutt hjem til kvinnen.

– Helt ut av det blå slo han meg. Han tok også kvelertak på meg. Jeg fikk ikke puste, og ble redd, sa kvinnen da hun forklarte seg i rettssaken i oktober.

Retten legger til grunn at kvinnen ble utsatt for flere typer voldelige samleier, og at mannen forsto at det var voldsutøvelsen som gjorde at han oppnådde seksuell omgang.

(©NTB)

