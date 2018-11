Mann dømt til fire års fengsel for voldtekt i Ålesund

En 26 år gammel mann er i Sunnmøre tingrett dømt til fire års fengsel for voldtekt av en mindreårig jente i Ålesund. Dommen er i samsvar med aktors påstand.

I tillegg er han dømt til å betale jenta 200.000 kroner i oppreisningserstatning. Hun var tolv år da den fullbyrdede voldtekten skjedde.

Det var nettstedet Document.no som først omtalte saken. Da den ble ført for retten tidligere i november, erkjente ikke mannen seg skyldig etter tiltalen.

Retten viser blant annet til at det er skjerpende for straffen at tiltalte har misbrukt tillitsforholdet jenta hadde til ham.

Han hadde god innsikt i familieforholdene og var også en venn av familien. Disse tilknytningsforholdene er skjerpende omstendigheter for straffen, bemerker sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset i dommen som ble avsagt onsdag.

