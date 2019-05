Mann dømt til sju års fengsel for voldtekt av egen datter

En mann i 60-årene er dømt til sju års fengsel for vold og voldtekt mot egne barn. Han er også dømt til å betale 11,5 millioner i erstatning.

Sjubarnsfaren kom ifølge NRK fra et land i Midtøsten til Norge i 1999. Året etter fikk han fem av sine sju barn til Norge.

Retten finner det bevist at han har voldtatt sin eldste datter i perioden etter at hun var fylt 16 år. Samtidig ble han frikjent for å ha hatt sex med barn under 16 år, og for å også ha voldtatt en annen datter.

For øvrig ble mannen dømt for å ha utøvd vold og trusler mot fire av barna. Han må betale til sammen over 11 millioner kroner i erstatning til barna, mesteparten som følge av tapt arbeidsfortjeneste.

Flere av barna sliter med posttraumatisk stresslidelse, angst og andre diagnoser som har gjort det vanskelig for dem å arbeide. Dette knytter retten opp mot mishandlingen.

Tiltalte ble pågrepet 17. januar 2018, og saken gikk for Nord-Troms tingrett i mars og april i år.

Mannen anker dommen, og det gjør også den ene datteren.

