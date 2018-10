En 30-åring fra Ålesund som knivstakk og drepte Robin André Svendsen (29) i Ålesund i februar, er i Sunnmøre tingrett dømt til tolv og et halvt års fengsel.

Aktor Jogeir Nogva la ned påstand om 14 års fengsel da saken gikk for tingretten i forrige uke, melder Sunnmørsposten.

Svendsen ble drept på åpen gate i Ålesund sentrum rundt klokken 16.45 mandag 26 februar. Den nå dømte 30-åringen var ruset og knivstakk Svendsen i hånden og brystregionen utenfor Scandic Hotel Ålesund på Brunholmen i sentrum av byen.

30-åringen ble dømt for forsettlig drap.

– Kniven kan gjøre potensiell skade, og den er laget som et potensielt drapsvåpen. Når en bærer med seg en slik kniv, skjuler den i jakka, så må en legge til grunn at tiltalte har hatt en bevissthet om at han har hatt med seg noe som er livstruende, sa statsadvokat Nogva i sin prosedyre, ifølge Sunnmørsposten.

Mannen ble også dømt til å betale en samlet erstatning på 266.000 kroner.

– Retten er ikke i tvil om at tiltalte var tilregnelig under handlingen, sa tingrettsdommer Hanne Ombudstvedt da hun leste opp dommen.

