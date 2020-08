Mann døde etter voldsepisode på Fauske

En mann i 30-årene døde søndag etter å ha blitt stukket med skrujern på Fauske den 13. juli. Den siktede er nå siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

Mannen døde på søndag etter å ha vært innlagt på sykehus siden hendelsen.

Den siktede, som er en mann i 20-årene, er allerede varetektsfengslet. Han har erkjent de faktiske forhold, men ikke straffskyld siden han mener at han ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

– Vi utelukker ikke at siktelsen kan bli ytterligere endret på et senere tidspunkt i etterforskningen, sier politiadvokat Daniella Rivera i Nordland politidistrikt.

Hendelsen skjedde i Coop Mega-butikken på Fauske for tre uker siden. To menn ble stukket med skrujern. En mann i 20-årene fikk overfladiske skader.

– Senest på torsdag var min klient i avhør, og vi hadde da fått et klart signal om at fornærmede var på bedringsvei, og han [klienten] var veldig glad for det. Desto større var sjokket da han fikk underretning i går av meg om at fornærmede hadde avgått med døden, sier mannens forsvarer, advokat Finn Ove Smith, til NTB.

– Han er sjokkert og lei seg over at saken har fått et så tragisk utfall, fortsetter Smith.

Før dødsfallet var mannen siktet for grov kroppsskade. Han er tidligere dømt for tre tilfeller av vold.