Mann døde i drukningsulykke i Buskerud

En mann i midten av 20-årene mistet livet i en drukningsulykke i Drammenselva like sør for Åmot i Buskerud lørdag kveld. Pårørende er varslet.

Sørøst politidistrikt rykket klokken 22.18 ut til Døvikfossen i Åmot etter melding om at en mann var savnet fra følget sitt.

– Kamerater av mannen var redd for at han kunne ha falt i vannet. Derfor ble det sendt redningsmannskaper til stedet, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han sier det er uklart for politiet hva som har skjedd.

Operasjonslederen sier videre at de også fikk opplysninger om at mannen kunne ha badet. Klær som tilhører mannen, ble funnet på land, men ingen skal ha sett ham bade.

40 minutter etter at politiet fikk meldingen, meldte redningsdykkere fra brannvesenet at de fant en mann i elva, og brakte ham på land. Politiet meldte videre at det ble satt i gang livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke å redde.

