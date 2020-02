Mann dømt for å ha hatt med seg eksplosiver på Karl Johan

En mann i 40-årene er i Oslo tingrett dømt til sju måneders fengsel etter at han ble pågrepet i Karl Johans gate i Oslo med eksplosiver i sekken sin.

Mannen ble pågrepet tidlig om morgenen søndag 8. september i fjor. I sekken hans fant politiet en termokopp av metall som var fylt med to fyrverkeribatterirør og et kort metallrør som også var fylt med et fyrverkeribatterirør. I begge gjenstandene var det plassert en lunte. Rundt halsen hadde mannen et falskt politiskilt.

Som følge av funnet i mannens sekk ble hjemmet hans i Ski ransaket. Der ble det funnet en øvingsgranat med krutt og lunte.

Straffen på sju måneders fengsel omfatter også oppbevaring av en mindre mengde narkotika og brudd på våpenloven.

