Mann dømt for bombetrussel mot Nittedal kommune

En mann i 40-årene er dømt til betinget fengsel i 75 dager for å ha ringt inn en bombetrussel til Nittedal kommune i februar 2019.

Mannen, som er bosatt på Romerike, erkjente straffskyld og forklarte at han sendte inn truslene for å hindre at et møte med barnevernet i kommunen fant sted.

– Han kunne ellers ikke gjøre nærmere rede for hva han hadde tenkt og hva han hadde sagt da han ringte, ut over at han karakteriserte det hele som «helt idiotisk» og «helt forferdelig», skriver tingrettsdommer Ingrid Smedsrud i dommen.

Mannen ringte først til et kommunalt datterselskap og uttalte to ganger at rådstua måtte evakueres fordi det var en bombe i bygningen. En halvtime senere ringte han kommunens sentralbord og sa at byggesaksavdelingen måtte evakueres.

Det var dissens om straffeutmålingen. Som følge av lang liggetid og mannens tilståelse konkluderte meddommerne med at en betinget dom på fengsel i 75 dager var passende. Prøvetiden er satt til to år.

Fagdommer Smedsrud mente at straffen burde settes til 30 dagers ubetinget fengsel, noe som var 15 dager lavere enn aktors påstand.

Dommen ble avsagt 3. juli, men publisert først denne uken. Han ble dømt etter straffeloven paragraf 264 om grove trusler og paragraf 187 annet ledd om falske opplysninger som var skikket til å fremkalle frykt.

