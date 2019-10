Mann dømt for drapsforsøk på utestedet Blå i Oslo

En 18 år gammel mann er dømt til fengsel i fem og et halvt år for drapsforsøk på en mann i 20-årene på utestedet Blå i Oslo.

Dommen fra Oslo tingrett omfatter også blant annet grov kroppsskade mot en annen mann og to tilfeller av trusler mot to vektere på stedet.

To menn knivstukket

To menn i 20-årene ble stukket gjentatte ganger i overkroppen ved 2.30-tiden natt til søndag 18. november 2018.

Den ene fikk en stikkskade i leveren og fikk ifølge tiltalen livstruende indre blødninger, mens den andre mannen ble påført to kutt i buken.

Mannen meldte seg for politiet dagen etter knivstikkingen. Han har knyttet seg til stedet og handlingen, men erkjente ikke straffskyld for drapsforsøk.

Trakk fram ung alder

I retten trakk forsvareren til den tiltalte fram at klienten bare var 18 år og to uker gammel da hendelsen skjedde, samt at han akkurat hadde startet opp igjen skolegangen etter et par års avbrudd.

– Det er dessverre ikke uvanlig at unge menn både under og over 18 år blir trukket mot miljøer med liten respekt for lover og regler, men unge menn er på lik linje med unge kvinner ansvarlige for egne handlinger og kan ikke unnskylde seg med at de har blitt påvirket av andre, heter det i dommen.

Likevel har mannen fått en liten reduksjon i straffen.

Den tiltalte er ifølge politiet godt kjent fra mange tidligere saker og har tilhørighet til et kriminelt miljø. Politikilder har opplyst til TV 2 at både de to fornærmede og gjerningsmannen har tilknytning til gjengen Young Bloods.