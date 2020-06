Mann dømt for flere voldtekter av mindreårig kjæreste

En 21 år gammel mann er dømt til fire og et halvt års fengsel for overgrep mot sin tidligere kjæreste. To av dem skjedde da jenta var 13 år, ifølge dommen.

Mannen ble i Jæren tingrett dømt for to ganger å ha forgrepet seg på den fire og et halvt år yngre jenta da hun var 13 og han selv var 18, skriver Stavanger Aftenblad.

Motsatte seg samleie

De to møtte hverandre på en ungdomsklubb på Jæren i 2017 og ble senere kjærester. Selv om jenta motsatte seg samleie ved flere anledninger, overtalte tiltalte den mindreårige jenta til å ha sex med ham over en periode på flere år, ifølge dommen.

21-åringen er også dømt for å ha forgrepet seg på fornærmede flere titalls ganger etter at hun hadde fylt 14 år.

Brøt besøksforbud flere ganger

Politiet ble informert om saken i 2018, og i samråd med familiene til de to involverte ble det enighet om at tiltalte og fornærmede ikke fikk være sammen alene. Til tross for besøksforbudet fortsatte de to å ha seksuell omgang.

Da den fornærmede jenta begynte på videregående skole, bestemte hun seg for å gjøre det slutt med tiltalte.

En enstemmig rett kom fram til at en aldersforskjell på fire og et halvt år er mye for så unge mennesker. Tiltalte sa i retten at han angret på at han hadde prøvd seg selv om fornærmede sa nei.

Fikk strafferabatt

Samlet sett mente retten at tiltalte burde dømmes til seks års fengsel, men han fikk strafferabatt for å ha tilstått i retten. Mannen er i tillegg dømt til å betale jenta 225.000 kroner i oppreisning.

Mannens forsvarer, advokat Anne Kroken, sier til Stavanger Aftenblad at hennes klient vurderer å anke dommen.

