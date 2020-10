Mann dømt for gjentatte voldtekter av kona

En nordnorsk mann i 40-årene er dømt til seks års fengsel for å ha voldtatt kona ved fem anledninger mellom 2006 og 2019.

Mannen hevdet at samleiene var frivillige, men fikk ikke gehør hos Hålogaland lagmannsrett.

Retten mente at straffen burde settes til fengsel i seks år og fire måneder, men ga et fradrag på fire måneder som følge av at ankeforhandlingen ble utsatt i sju måneder på grunn av koronapandemien.

Straffen er den samme som Nord-Troms tingrett konkluderte med i november.

Mannen må også betale kvinnen 275.000 kroner i oppreisning.

(©NTB)