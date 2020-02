Mann dømt for overgrep i Lofoten

En 51 år gammel mann er dømt til tre og et halvt års fengsel for å ha truet til seg seksuell omgang med ei jente i Lofoten for ti år siden.

Han er også dømt til å betale fornærmede, som nå er 24 år gammel, 200.000 kroner i oppreisning. Straffeutmålingen er i tråd med påstanden til aktor, statsadvokat Erik Thronæs. Mannens forsvarer, advokat Monica Samland, la ned påstand om frifinnelse. Mannen var 41 år gammel da han ifølge dommen fra Lofoten tingrett truet jenta til seksuell omgang i et kontor i et rådhus i en kommune i Lofoten. Hendelsen skal ha funnet sted ved en anledning i perioden høsten 2009 til høsten 2010, da jenta var 15 år gammel. (©NTB)