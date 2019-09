Mann dømt for overgrep mot datter fra hun var fire år

En mann som nå er i 60-årene, er dømt til fengsel i tre og et halvt år for overgrep mot datteren sin i Haugesund da hun var mellom fire og ni år gammel.

Dommen falt i Haugaland tingrett i slutten av forrige uke. I retten innrømmet den tiltalte straffskyld for to tilfeller av seksuell omgang med datteren, én gang i 1992 og én gang i 1994 eller 1995, og da ikke så grove som det tiltalen beskriver.

Utover dette nektet han for å ha hatt seksuell omgang med henne. Dette tror ikke retten på. I tiltalen er det første overgrepet tidfestet til slutten av 1991.

– Selv om det ikke er grunnlag for å tallfeste overgrepene, finner retten grunn til å presisere at de utvilsomt har et betydelig større omfang enn det tiltalte hevder. Videre legges til grunn at det er tale om jevnlige overgrep. Det er ikke mulig å ta stilling til om tiltalte utsatte datteren for overgrep under hvert eneste samvær, men overgrepene er utvilsomt begått så ofte at de har etablert en kontinuerlig frykt hos datteren, heter det i dommen.

Faren er også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning og 400.000 kroner i menerstatning til datteren.

