Mann dømt for overgrep mot samboerens datter

En mann er Hallingdal tingrett dømt til fire og et halvt års fengsel for overgrep mot en mindreårig jente.

Mannen var tiltalt for grov voldtekt og seksuell krenkende adferd. Dommen fra Hallingdal tingrett er to måneder kortere enn aktors påstand, skriver Hallingdølen.

Påtalemyndighetens hovedbevis er et tilrettelagt avhør av jenta. I to timer forklarte hun seg om overgrep som skal ha skjedd fra våren 2017 til sommeren 2018 da tiltalte var samboer med jentas mor.

Den tiltalte nektet straffskyld, men retten trodde ikke på mannen og fant det bevist utenfor all rimelig tvil at han var skyldig.

«Hennes beskrivelser er svært detaljerte, og hendelsene bærer etter rettens mening preg av å være selvopplevd», skriver dommeren.

Han er også dømt til å betale 175.000 kroner i oppreising til jenta.

«Retten legger vekt på at tiltalte hadde påtatt seg en omsorgs- og oppdragerrolle og at hans handlinger medførte et alvorlig tillitsbrudd, med risiko for alvorlige senvirkninger», heter det i dommen.

Mannens forsvarer, advokat Sidsel Katralen, sier at dommen vil bli anket til lagmannsretten.

